Bilgi Evleri Arası Futbol Turnuvası başladı
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Eyüpsultan Belediyesi, Bilgi Evleri, Deniz Köken, Futbol, Güncel

Bilgi Evleri Arası Futbol Turnuvası başladı

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Bilgi Evleri arasında gerçekleştirilen Futbol Turnuvası, Eyüpsultan Belediyesi Taş Ocağı Spor Tesisleri'nde başladı.

08.03.2020 15:35 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:36
Bilgi Evleri Arası Futbol Turnuvası başladı

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Bilgi Evleri arasında gerçekleştirilen Futbol Turnuvası, Eyüpsultan Belediyesi Taş Ocağı Spor Tesisleri'nde başladı.


İdlib şehitlerini anmak için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan turnuvaya Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı. Bilgi Evi öğrencileri, turnuvada dev Türk bayrağı açtılar. 8 Bilgi Evi'nin katıldığı turnuvanın açılış maçı Şehit Musa Özalkan Rami Bilgi Evi ile Karadolap Bilgi Evi takımları arasında yapıldı. Turnuvanın başlama vuruşunu yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Yarınlarınız, geleceğiniz güzel olur inşallah. Sevgili çocuklar öncelikle Fair Play diyorum. Fair Play ödülünü almak kazanmak kadar değerli. Hepinize başarılar" dedi.


8 Bilgi Evi'nin katıldığı turnuva eleme usulü üzerinden 3 hafta sürecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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