Bilgi Evi Öğrencilerinden Bir Keşif Daha

Eyüpsultan Belediyesi'ne bir çok ödül kazandıran Simurg Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezleri hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.



Çocuklara ve gençlere bir şeyler öğretmeden önce onlara "doğru öğrenme şeklinin" nasıl olacağını işleyen Simurg bilgi ve gençlik evlerinde her gün bambaşka deneylere ve buluşlara imza atılıyor.



Magnezyum şerit ile flaşsız fotoğraf çektiler



Öğrenim temellerinde "deneme-yanılma" yöntemini baz alan Simurg, öğrencilere eşsiz deney fırsatları da sunuyor. Bu sayede deneyerek öğrenmenin önemini bilen Simurg Silahtarağa Bilgi Evi'nin minik kaşifleri Deney Masası Atölyesi dersinde bir keşfe daha imza attı. Öğretmenleri ile birlikte atölyeye giren minik kaşifler öncelikle yapacakları deney hakkında yeterli bilgiyi edindi.



Magnezyum şeritin kolayca tutuşabileceğini öğrenen Simurglu öğrenciler bu sayede parlak bir ateş elde etti. Elde edilen bu ateş sayesinde fotoğraf çeken Simurglu kaşifler bu deneyle birlikte öğretmenlerinden elektrikli fotoğraf makinesi flaşları çıkmadan önce magnezyum yakılarak flaşlı fotoğraflar çekildiğini de öğrenmiş oldu. - İSTANBUL