Bilgi Evi'nde eğitim gören minik öğrencilerin hazırladığı ürünler sergilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilgi Evi'nde eğitim gören minik öğrencilerin hazırladığı ürünler sergilendi

Bilgi Evi'nde eğitim gören minik öğrencilerin hazırladığı ürünler sergilendi
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi'nde eğitim gören öğrencilerin hazırladığı ürünler beğeni topladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi'nde eğitim gören öğrencilerin hazırladığı ürünler beğeni topladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, salgın sürecinde evde kalmak zorunda kalan minik öğrenciler için farklı etkinlikler düzenledi.

Eğitmenler, Bilgi Evi'ndeki öğrencileri, hayal dünyaları geliştirmek amacıyla fen ve teknoloji dersi kapsamında farklı icatlar yapmaları için teşvik etti.

Minik mucitler, oda ışığını kıran gözlük, çarpışmayan araba, şişeden çeşme, özgün kalem gibi birçok projeyi hayata geçirdi.

Çocukların hazırladığı bu ürünler Bilgi Evi'ndeki sergi salonunda sergilendi.

Ürünler sergiyi gezenlerden beğeni gördü.

Bilgi Evi'nde eğitim gören minik öğrencilerin hazırladığı ürünler sergilendi
Bilgi Evi'nde eğitim gören minik öğrencilerin hazırladığı ürünler sergilendi
Bilgi Evi'nde eğitim gören minik öğrencilerin hazırladığı ürünler sergilendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Murat Kurum Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Alişan Hazal Kaya Rahşan Gülşan Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ergin Ataman Roland Garros Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bilgi Evi'nde eğitim gören minik öğrencilerin hazırladığı ürünler sergilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 15:05:22. #1.15#

title