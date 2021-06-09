Bilgi Evi'nde eğitim gören minik öğrencilerin hazırladığı ürünler sergilendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi'nde eğitim gören öğrencilerin hazırladığı ürünler beğeni topladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi'nde eğitim gören öğrencilerin hazırladığı ürünler beğeni topladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, salgın sürecinde evde kalmak zorunda kalan minik öğrenciler için farklı etkinlikler düzenledi.

Eğitmenler, Bilgi Evi'ndeki öğrencileri, hayal dünyaları geliştirmek amacıyla fen ve teknoloji dersi kapsamında farklı icatlar yapmaları için teşvik etti.

Minik mucitler, oda ışığını kıran gözlük, çarpışmayan araba, şişeden çeşme, özgün kalem gibi birçok projeyi hayata geçirdi.

Çocukların hazırladığı bu ürünler Bilgi Evi'ndeki sergi salonunda sergilendi.

Ürünler sergiyi gezenlerden beğeni gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin