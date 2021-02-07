Bilgi Evi "Geleceğin Yeni Kaşifleri" yarışması düzenledi
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Bilgi Evi "Geleceğin Yeni Kaşifleri" yarışması düzenledi

07.02.2021 12:17 | Son Güncelleme: 07.02.2021 12:20
Bilgi Evi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, geri dönüşüme katkı sunmak ve Bilgi Evi'nde öğrenim gören öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmak için "Geleceğin Yeni Kaşifleri" yarışmasını düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, geri dönüşüme katkı sunmak ve Bilgi Evi'nde öğrenim gören öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmak için "Geleceğin Yeni Kaşifleri" yarışmasını düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca bilgi evinde düzenlenen yarışmadan önce Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, öğrencilere bilgilendirmede bulundu.

Daha sonra öğrencilerin yarışmaya katılacakları proje ve tasarımlarla ilgili çocuklara belirli bir süre verildi.

Verilen süre zarfında gruplara ayrılan öğrencilere eğitmenler rehberlik yaptı. Çok sayıda öğrencinin katılım gösterdiği yarışma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online sistemle gerçekleştirildi.

"Geleceğin Yeni Kaşifleri" yarışmasında öğrenciler, çoraptan bebek, oyuncak yapımı, kartondan ev tasarımı, pet şişeden saksı, kartonlardan Diyarbakır Surları ve Ongözlü köprü gibi çalışmalara imza attı.

Öğrenciler tamamladıkları proje çalışmalarını Bilgi Evi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi'ne ulaştırdı. Proje ve Tasarım Atölyesi'nde değerlendirilen çalışmalarda en başarılı ve yaratıcı projeler çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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