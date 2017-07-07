Bilgelikle Dolu, Büyülü Bir Hikâye!

Molly'nin tek istediği, en iyi arkadaşı Ellen Palmer'ınki gibi bir hayatının olması! Muntazam örülmüş saçları, derli toplu evi ve akşam yemeklerinde evde olan annesi ve babasıyla Ellen'ın kıskanılacak derecede normal bir hayatı var.

Molly'nin annesiyse şafak sökerken koruya gidiyor, şifalı bitkiler toplayıp iksirler hazırlıyor. Yaşadıkları ev hiç düzenli değil. Sıra dışı, rengârenk haliyle bir çingene çadırına benziyor.

Molly'nin annesi hazırladığı iksirlerden birini kazara içip ağaca dönüşünce, Molly gizemli sınıf arkadaşı Pim Wilder'ın yardımıyla annesini kurtarmanın bir yolunu arıyor ve kendi alışılmadık hayatının mucizesini keşfediyor.

MOLLY, PİM VE MİLYONLARCA YILDIZ BİLGELİKLE DOLU, BÜYÜLÜ BİR HİKÂYE!

Molly, Pim ve Milyonlarca Yıldız ile genç okurlar, hikâye boyunca karşılarına çıkan bitki ve hayvanlarla doğanın bizlere sunduğu büyülü armağanlar hakkında ilham alırken, kitabın sonunda yer alan "Molly'nin Defteri" bölümünde ilginç birçok bilgiyle karşılacaklar.

Avustralyalı yazar Martine Murray'nin hem yazıp hem resimlediği kitap, 10 yaş ve üzeri tüm çocuklar için Can Çocuk Yayınları raflarında yerini aldı!