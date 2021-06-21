Bilgehanelerdeki hafızlık hazırlık öğrencilerinin başarısı

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehanelerde, Hafız İmam Hatip okullarına gitmek isteyen öğrenciler için hafızlık hazırlık eğitimleri sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehanelerde, Hafız İmam Hatip okullarına gitmek isteyen öğrenciler için hafızlık hazırlık eğitimleri sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Bilgehanelerde eğitim gören 7-14 yaş arası öğrencilerin ders destek programları, atölye ve etkinliklerinin salgın nedeniyle çevrimiçi olarak yapıldığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hafız İmam Hatip okullarına gidebilmek için ilkokul 4. sınıftan sonra Bilgehanelerde bir yıl boyunca hafızlık hazırlık eğitimi alan 56 öğrencinin sınavda sorumlu oldukları tüm ezberleri, mahreç eğitimleri ile Tarih, Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe derslerinden sorumlu oldukları kısımları başarıyla tamamladığını paylaştı.

Öğrencilerin tamamının eğitimin ardından girdikleri Mustafa Büyükkaplan Hafızlık İmam Hatip Okulu'nun yazılı ve sözlü sınavlarını başarıyla geçerek hafızlık eğitimi almaya hak kazandığını kaydeden Altay, "Tüm öğrencilerimizi, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Allah hafızlıklarını tamamlamayı ve ömür boyu yaşamayı nasip etsin." ifadesini kullandı.

Açıklamada Bilgehanelerin, yaz etkinlikleri kapsamında birçok atölye, etkinlik, milli ve manevi eğitimi yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştireceği bilgisine de yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı