Bilgehanelerdeki Hafızlık Hazırlık Öğrencilerinden Sevindiren Başarı

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehanelerde, Hafız İmam Hatip Okullarına gitmek isteyen öğrencilere hafızlık hazırlık eğitimleri sürürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehanelerde, Hafız İmam Hatip Okullarına gitmek isteyen öğrencilere hafızlık hazırlık eğitimleri sürürüyor.

Konya'daki 7-14 yaş arası öğrencilerin milli ve manevi değerlerle yetişmesi için çalışmalar yapan Bilgehanelerde; ders destek programları, atölye ve etkinlikler salgın nedeniyle çevrimiçi olarak yapılıyor.

Hafız İmam Hatip Okullarına gidebilmek için ilkokul 4. sınıftan sonra Bilgehanelerde bir yıl boyunca hafızlık hazırlık eğitimi alan 56 öğrenci, sınavda sorumlu oldukları tüm ezberlerini, mahreç eğitimlerini ve Tarih, Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe derslerinden sorumlu oldukları kısımları başarıyla tamamladılar.

Mustafa Büyükkaplan Hafızlık İmam Hatip Okulu'nun yazılı ve sözlü sınavlarını başarıyla geçen 56 öğrenci hafızlık eğitimi almaya hak kazandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hizmet veren Bilgehaneler, yaz etkinlikleri kapsamında birçok atölye, etkinlik, milli ve manevi eğitimi yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirecek.

Kaynak: Habermetre