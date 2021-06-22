Bilgehanelerde yaz etkinlikleri için kayıtlar başladı
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Bilgehanelerde yaz etkinlikleri için kayıtlar başladı

Bilgehanelerde yaz etkinlikleri için kayıtlar başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehanelerde yaz etkinlikleri için kayıtlar başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalı çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesi noktasında Bilgehanelerin ayrı bir yerinin olduğunu vurguladı. Salgının gölgesinde geçen yorucu bir eğitim-öğretim döneminin ardından Bilgehanelerde öğrencilerin dolu dolu bir yaz dönemi geçirmeleri için çalıştıklarını kaydeden Başkan Altay, "Çocuklarımızın eğlenerek öğrenecekleri keyifli bir yaz tatili olması için Bilgehanelerdeki yaz etkinleri çok faydalı olacak. Birbirinden faydalı eğitimlerin yanında çocukları sürpriz hediyeler de bekliyor. Tüm öğrencilerimizin bu güzel fırsatı değerlendirmesini istiyorum. Her şey yarınlarımızın teminatı yavrularımız için." diye konuştu.

Bilgehaneler 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sınıf öğrencilerine yönelik yüz yüze ve uzaktan eğitim modeli ile milli-manevi eğitimler, ders destek programları atölye ve etkinlikler olmak üzere üç başlıkta hizmet verecek.

Yaz Etkinliklerinde Kur'an-ı Kerim, Siyer, ilmihal derslerinin yanı sıra; ritim, gönül coğrafyamız, Bir Dil'im Türkçe, yaşam beceri, arz-ı hal, oyuncak, dijital iletişim, drama, satranç, origami, zarafet, Deney'im Olsun, tasarruf, seramik- çini- taş boyama, felsefe, yazarlık, bilim, hayal, masal, sinema, Bir Kıssa Bin Hisse, hikayelerle hadisler atölyeleri ile at binme, futbol, yüzme faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Hafızlık hazırlık ve 8. sınıf LGS erken hazırlık öğrencilerine bu etkinliklerin yanında özel olarak Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İngilizce, Sosyal Bilgiler dersleri verilecek.

Ayrıca veliler için de yaz dönemi boyunca; Çocuklarda ve Gençlerde Kaygı ile Başa Çıkmanın Yolları, Çocuklarda ve Gençlerde Din Eğitimi, Çocuklarda ve Gençlerde Okuma Alışkanlığı Kazandırma, Çocuklarda Etkili ve Eleştirel Düşünme, Dijitalleşen Dünyada Çocuklar ve Gençler seminerleri gerçekleştirilecek.

Sınırlı kontenjanın olduğu "Bilgehane Yaz Etkinlikleri" kayıtları 27 Haziran Pazar günü sona erecek. Kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, "bilgehane.konya.bel.tr" adresinden kayıtlarını olarak yaptırabiliyor.

Kaynak: Bültenler

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