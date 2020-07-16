Bilgehanelerde 15 Temmuz ruhu anlatılıyor
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Bilgehanelerde 15 Temmuz ruhu anlatılıyor

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl uzaktan eğitimle çevrimiçi olarak evlere misafir olan Bilgehane Yaz Okulu'nda öğrenciler birbirinden eğitici ve eğlenceli 12 farklı atölyede eğitim alıyor.

Bilgehanelerde 15 Temmuz ruhu anlatılıyor
16.07.2020 14:38 | Son Güncelleme: 16.07.2020 14:42

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl uzaktan eğitimle çevrimiçi olarak evlere misafir olan Bilgehane Yaz Okulu'nda öğrenciler birbirinden eğitici ve eğlenceli 12 farklı atölyede eğitim alıyor. Bilgehane Yaz Okulunda öğrencilere birlik ve beraberliğin önemi ile 15 Temmuz ruhu da anlatılıyor.

Yeni tip korona virüs nedeniyle yaz okulunu internet ortamında çevrimiçi olarak gerçekleştiren Bilgehaneler'de uzaktan eğitimler devam ediyor. Birbirinden farklı atölye etkinlikleriyle ön plana çıkan Bilgehane Yaz Okulu'nda öğretmenleriyle interaktif şekilde iletişim kuran öğrenciler derslere yoğun ilgi gösteriyor.

Öğrenciler 12 farklı atölye etkinliğine katılıyor

Eğitimler kapsamında öğrenciler el becerilerini geliştirecek Çizim ve El Sanatları atölyeleri, fikir ve düşünce dünyalarını geliştirecek Yazarlık ve Felsefe, yeni ufuklar kazanacakları Drama, Hayal, Sinema atölyelerinde kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Ayrıca dijitalleşme ve çağın getirdiği teknolojik gelişmeler Bilim ve Robotik Kodlama atölyesi üzerinden öğrencilere aktarılırken öğrenciler; İşaret Dili eğitimleriyle birlikte Kur'an, İlmihal ve Siyer derslerinin yanında Kudüs ve Bir Kıssa Bin Hisse atölyelerinde milli ve manevi değerlerini geliştirecek derslere katılıyor. Bilgehaneler Çevrimiçi Yaz Eğitimlerinde 12 farklı atölye etkinliklerinin yanı sıra 8. sınıfa geçen öğrencilere LGS'ye hazırlık için; Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, İngilizce dersleriyle destek veriyor.

15 Temmuz bilinci aşılanıyor

Öte yandan, Bilgehane Yaz Okulu'nda birbirinden eğitici ve eğlenceli atölye etkinliklerin yanında, Konyalı öğrencilere birlik ve beraberliğin önemi ile 15 Temmuz ruhu da anlatılıyor. FETÖ tarafından bundan dört yıl önce gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimini ve bu hainliğe karşı koyan Türk milletinin kahramanca direnişi anlatılarak öğrenciler bilinçlendiriliyor. 3 Temmuz'da başlayan ve 6 hafta olarak planlanan eğitimler, 14 Ağustos tarihine kadar devam edecek. - KONYA

Kaynak: İHA

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