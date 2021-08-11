Bilgehaneler LGS'de başarı geleneğini sürdürdü
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Bilgehaneler LGS'de başarı geleneğini sürdürdü

Bilgehaneler LGS'de başarı geleneğini sürdürdü
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere yönelik faaliyetlerinden olan Bilgehaneler, 4. ve 9. sınıf arasındaki öğrenciler ile LGS öğrencilerine yönelik yüz yüze ve uzaktan eğitim modeli ile eğitimlerine devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere yönelik faaliyetlerinden olan Bilgehaneler, 4. ve 9. sınıf arasındaki öğrenciler ile LGS öğrencilerine yönelik yüz yüze ve uzaktan eğitim modeli ile eğitimlerine devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Bilgehanelerin katkısıyla 4 Fen Lisesi, 2 Sosyal Bilimler Lisesi, 8 Anadolu Lisesi, 13 de Anadolu İmam Hatip Lisesi kazanan öğrenci olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"LGS hazırlık maratonunun her anında öğrencilerin yanında olan Bilgehaneler, onların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hedefledikleri liselere yerleşmeleri için tercih danışmanlığı yaparak öğrencilerin hayallerine bir adım daha yaklaşmalarına katkı sağladı. Bilgehaneler, öğrencileri LGS erken hazırlık programıyla önümüzdeki yıl yapılacak olan sınava da hazırlamaya devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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