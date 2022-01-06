Bilgehaneler'de 2021 Yılı Dolu Dolu Geçti

KONYA (Bültenler) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalı çocukların ve gençlerin eğitim ve sosyal hayatlarında başarılı bireyler olması, ayrıca milli ve manevi duygularının da gelişmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için hizmet veren Bilgehaneler ile lise öğrencileri ve mezun öğrenciler için faaliyet yürüten Lise Medeniyet Akademisi'nin çalışmalarını bu yönüyle çok önemsediklerini kaydeden Başkan Altay, "Pandeminin yoğun yaşandığı 2021 yılında hem uzaktan hem de yüz yüze eğitimlerle öğrencilerimiz çok faydalı bir yılı geride bıraktı. Onların en güzel şekilde yetişmesi için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

BİRBİRİNDEN FAYDALI ATÖLYELERDE YENİ BECERİLER EDİNDİLER

2021 yılında öğrenci ve veliler için birçok program gerçekleştirilen Bilgehanelerde, pandemi koşullarının devam ettiği Haziran ayına kadar ders destek programları, atölye ve etkinlikler çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Ders destek programı, soru çözüm saatleri, deneme sınavları ile de öğrencilerin akademik başarılarını destekleyen Bilgehanelerde; Zarafet, Gönül Coğrafyamız, Deneyim Olsun, Drama, Sinema, Seramik, Çini, Taş boyama, Robotik Kodlama, Dijital İletişim, Ritim, Origami, Satranç, Görsel Sanatlar gibi atölyelerle öğrenciler hem eğlendi yeni beceriler edindi.

VELİLER İÇİN KONFERANSLAR

LGS'ye hazırlanan öğrenciler ve velilerin de unutulmadığı süreç içerisinde alanında uzman kişilerden sınav dönemini kolaylaştırmaya yönelik seminerler gerçekleştirilirken; velilere, Pandemi Sürecinde Ebeveyn Olmak, Duygusal Olarak Çocuğu Hayata Hazırlamak konularında çevrimiçi konferanslar düzenlendi.

ÖĞRENCİLER ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE STRES ATTI

2021 yılının Temmuz-Ağustos aylarında ise Bilgehaneler yaz etkinliklerini yüz yüze ve çevrimiçi olmak üzere iki farklı modelde yürüttü. "Bu Yaz Çok Bilge Geçecek" sloganından hareketle hazırlanan atölye ve etkinlikler ile öğrenciler keyifli bir yaz tatili geçirdi. Öğrenciler, kamplar, at binme, yüzme, konuşma kulübü, halı saha turnuvaları gibi etkinliklerle zorlu sürecin stresini attı.

PDR HİZMETİ DE VERİLİYOR

Yaz etkinliklerinin ardından yeni dönem için kayıt alan Bilgehanelere, Lise Medeniyet Akademisi de eklendi ve 4. sınıftan 12. sınıf ve mezun gruplarında tüm öğrencilere hizmet vermeye başlandı. Konya merkezde 8, ilçelerde 5 olmak üzere toplamda 13 Bilgehanede yeni dönem yine tüm heyecanıyla başladı. Ayrıca tüm Bilgehanelerde öğrencilere ve velilere destek sağlamak için Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi (PDR) hizmet vermeye başlandı.

Hafızlık Hazırlık, LGS, TYT ve AYT gibi sınavlara hazırlanan öğrencilerin, PDR biriminin katkısıyla motivasyon, sınav kaygısı, ders çalışma stratejileri gibi konularda daha başarılı hale gelmesi sağlanıyor.

HEDEF 30 BİN ÖĞRENCİ

Şubat ayında Meram Yavuz Sultan Selim, Karatay Celaddin Karatay ve Ereğli Bilgehalerinin de hizmete girecek olmasıyla birlikte 2024 yılına kadar 25 Bilgehanede 30 bin öğrenciye hizmet verilmesi planlanıyor.

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