Bilgehane ve Medeniyet Akademisi öğrencilerine PDR hizmeti

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler ile Lise Medeniyet Akademisi'nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) hizmeti veriliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bilgehaneler ve Lise Medeniyet Akademisi ile öğrencilerin milli ve manevi değerlerle yetişmesini ve eğitim hayatlarında akademik başarılarını artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Öğrenciler ile velilere destek sağlamak için Bilgehaneler ve Lise Medeniyet Akademisi'nde PDR biriminin hizmet vermeye başladığını kaydeden Altay, "PDR birimiyle öğrencilerin gelişimine destek olmayı ve onları ileri taşımayı amaçlıyoruz. Hafızlık Hazırlık, LGS, TYT ve AYT gibi sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz, PDR birimimizin katkısıyla motivasyon, sınav kaygısı, ders çalışma stratejileri gibi konularda daha başarılı hale geliyor. Yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin daha özgüvenli ve hayatta başarılı bireyler olarak yetişmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Havva Dereağzı - Son Dakika Haberleri

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