Bilgehane'lerde öğrenciler için ramazan ayına özel çevrim içi etkinlikler düzenleniyor

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehane'lerde öğrenciler için ramazan ayına özel çevrim içi etkinlikler düzenleniyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehane'lerde öğrenciler için ramazan ayına özel çevrim içi etkinlikler düzenleniyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, etkinliklerin salgın döneminde ramazan ayının öğrenciler açısından dolu dolu geçmesi amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Ramazan ayı boyunca Kuran-ı Kerim, Siyer ve ders takviyelerinin de verileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zarafet atölyesi 'Hayata Zarif Bir Dokunuş', hasbihal 'Heybemizle Ramazan Yolculuğu', meddah gösterisi 'Nerede O Eski Ramazanlar' ve ramazan aylarının vazgeçilmesi olan Karagöz-Hacivat gösterileri ile öğrenciler unutamayacakları bir ramazan yaşıyor. İftardan hemen sonra atölyeler, yarışmalar ve Ramazan Bülteni ile öğrenciler hem öğreniyor hem eğleniyor hem de sürpriz hediyeler kazanıyor. Ramazan Bülteni içerisinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Bilgehane öğrencileri ile buluşarak çocukluğundaki ramazanı anlatacağı röportaj da yer alacak. Bununla beraber 'Konya'da Eski Ramazanlar' başlığı altında şehrin önemli isimlerinden bir kanaat önderi ile de sohbet gerçekleştirilecek. Ramazan konulu 'Afiş-Resim' ile Konya'ya özgü kültür sorularının bulunduğu 'Değerlerimizle Ramazan' yarışmaları gerçekleştirilecek ve yapılacak sıralamaya göre öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı