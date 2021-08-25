Bilgeç sordu çocuklar cevapladı!
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Bilgeç sordu çocuklar cevapladı!

Bilgeç sordu çocuklar cevapladı!
Bültenler - Haberler | Güncel

Lüleburgaz Belediyesi'nin düzenlediği "Bilgeç ve Egemen Abi – Bilim Nedir?" Yıldız Çocuk Kukla Atölyesi etkinliği 8 Kasım Parkı'nda başladı.

"Bilgeç ve Egemen Abi çocuklarla buluştu"

Çok sayıda çocuğun katıldığı etkinlikte çocuklar astronottan uzaya, dinozorlardan önemli bilimsel çalışmalara kadar çok sayıda konuyu hem öğrendi hem de eğlendi. Etkinlikler önümüzdeki süreçte de tüm hızıyla devam edecek.

Lüleburgaz Belediyesi'nin parklarda çocuklara yönelik gerçekleştirdiği etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Bremen Mızıkacılarıyla çocuklara eğlenceli anlar yaşatan Lüleburgaz Belediyesi Yıldız Çocuk Kukla Atölyesi yepyeni bir oyunla çocukların karşısına çıktı. Lüleburgaz'ın sevilen maskotlarından Bilgeç ve Egemen Abi 8 Kasım Parkı'nda çocuklarla bir araya geldi.

Boş yer kalmadı!

"Bilgeç ve Egemen Abi – Bilim Nedir?" ismiyle düzenlenen etkinlikte çocuklara ayrılan sandalyeler tamamen dolarken çocuklara birçok bilimsel gelişme ve bilim insanı müzik ve oyunla eğlenceli bir şekilde anlatıldı. Çocukların doyasıya eşlik ettiği etkinlik keyifli bir şekilde sona erdi. Bilgeç ve Egemen Abi – Bilim Nedir? etkinliği önümüzdeki süreçte de devam edecek.

Kaynak: Bültenler

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