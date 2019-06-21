Bilge Su Karnaval radyolarına konuk oluyor!

Bu hafta sonu Pusulaprogramında dinleyeceğiniz Bilge Su ilk şarkısı, klibi ve kendisine dair merak edilenleri cevaplayacak.

Karnaval ve Apple Music iş birliği ile hazırlanan Pusula, Ahmet Kamil Taşkın'ın sunumuyla, her hafta sonu Karnaval radyolarında!

Kaynak: Bültenler