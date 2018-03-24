Kocaeli mutfağına ait 148 lezzetin tarifinin yer aldığı "Bilge Şehir Kocaeli Yemekleri" kitabının tanıtımı yapıldı.

İzmit'teki bir restoranda düzenlenen tanıtım programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli'nin 5 bin yıllık tarihi ve eşsiz coğrafyasıyla Türkiye'nin en zengin kentlerinden biri olduğunu söyledi.

Yaşadıkları şehrin tüm güzelliklerini tanımanın ve bilmenin herkesin görevi olduğunu dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, "Adana'nın, Gaziantep'in olduğu gibi Kocaeli'nin de çok güzel yemekleri var. Yöresel lezzetlerimizi unutulmasın diye kitap haline getirdik. Bazıları gizli kalmış, onların her birini ortaya çıkardık." diye konuştu.

Karaosmanoğlu, yöresel müziklerin ortaya çıkarılmasına ilişkin de çalışma yürüttüklerini, tamamlandığında kamuoyuyla paylaşacaklarını belirterek, kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 148 tarifin yer aldığı "Bilge Şehir Kocaeli Yemekleri" kitabı tanıtıldı.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının katıldığı programda, davetlilere kitapta tarifi yer alan bazı yöresel ürünlerden ikram edildi.