Bilge Günaydın Trio, "Evin Caz Hali" konserlerinde sahne alacak
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Bilge Günaydın Trio, "Evin Caz Hali" konserlerinde sahne alacak

Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel
Bilge Günaydın Trio, 'Evin Caz Hali' konserlerinde sahne alacak

Akbank Caz Festivali'nin "Yıl Boyu Caz" konserleri kapsamında gerçekleştirilen "Evin Caz Hali" konserleri,15 Nisan'da Bilge Günaydın Trio'yu ağırlayacak.

Akbank Caz Festivali'nin "Yıl Boyu Caz" konserleri kapsamında gerçekleştirilen "Evin Caz Hali" konserleri,15 Nisan'da Bilge Günaydın Trio'yu ağırlayacak.

Bilge Günaydın, Cenk Erdoğan ve Ozan Musluoğlu'ndan oluşan topluluk,18.00'de Akbank Sanat Youtube kanalında canlı yayında müzikseverlerle buluşacak.

Konser serisi, 27 Mayıs'ta, Eylül Ergül, Ozan Musluoğlu ve Serdar Barçın'dan oluşan Eylül Ergül Trio konseriyle devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

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