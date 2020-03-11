"Bilge dede"nin rüyası çocukların mutluluğu oldu Kayseri'de 52 yaşındaki Kemal Oral, dışarıya çıkamayan kanser hastası ve engelli çocukların evlerine "Bilge dede" kostümüyle giderek, onlara eğlenceli anlar yaşatıyor.

Kayseri'de 52 yaşındaki Kemal Oral, dışarıya çıkamayan kanser hastası ve engelli çocukların evlerine "Bilge dede" kostümüyle giderek, onlara eğlenceli anlar yaşatıyor.

Kemal Oral, rüyasında gördüğü kaftan kıyafetiyle bir eve gidip çocukları eğlendirdiği anı, Kocasinan Belediyesinin "Gönül Yolcuları Projesi"ne dahil olup gerçeğe dönüştürdü.

Kaftan ve kavuk giyip, Kocasinan Akademi Tiyatro Kulübünün çocuk oyuncuları Sinem ve Sinan ile engelli, bakıma muhtaç ve kanser hastası çocukları ziyarete giden Oral, onların acı ve sevinçlerini paylaşıyor.

Oral, çocuklara kitap, yapboz, ayakkabı, toka gibi çeşitli hediyeler de veriyor.

Kemal Oral, AA muhabirine, Dünya Ticaret Merkezi Kayseri Şube Müdürlüğü yaptığını söyledi.

Kocasinan Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Yıldırım ile sohbetinde, belediyenin "Gönül Yolcuları Projesi"nden bahsetmesi üzerine bu çalışmada gönüllü yer almak istediğini belirten Oral, şöyle devam etti:

"Bu projeyi 3 ay önce rüyamda gördüm. Bir kostüm giymiştim. Proje hakkında konuşurken aklıma bu kıyafet ve gördüğüm rüya geldi. Geçmişte 'Ak sakallı dede geldi, bize öğüt verdi.' denirdi. Tarihimizde, kültürümüzde ak sakallı dede güzeldir, iyidir, öğreticidir ve eğiticidir. Bunu düşünerek çocuklara gelip güzel nasihatler versin, onlarla oyun oynasın, onlara hikayeler okusun dedik."

"Bilge dede" isminin sosyal medyada yapılan anket sonucu ortaya çıktığını dile getiren Oral, projede yer alan dedenin, Türk kültüründe bir karşılığının olmasını istediklerini anlattı.

Oral, sağlık sorunları nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklara moral vermeyi, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Kocasinan Belediyesince belirlenen çocukların yanlarına gittiklerini belirten Oral, şunları kaydetti:

"Bugün lösemi hastası Güldeste Eylül Kabakçı'yı ziyarete geldik. Kendisine hikaye ve resim kitapları ile hediyeler getirdik. Kendisiyle yaşıt olan maskotlarımız onunla resim yapıyor, oyun oynuyor. Yalnız olmadıklarını, birilerinin onların farkında olduğunu anlatmayı, evlerine gelerek biraz olsun hayatlarına neşe katmayı istiyoruz. Belki bazı aileler, Eylül lösemi hastası diye, bulaşıcı olduğunu düşünerek hiç ziyaretine bile gelmiyor."

"Bu çocuklar benim çocuklarım olabilirdi"

Oral, çocuklarla oynamanın ve sevinçlerine ortak olmanın tarifi zor bir duygu olduğunu dile getirdi.

"Bir ailenin yanından ayrılınca 3 gün kendime gelemiyorum." diyen Oral, "Bu çocuklar benim çocuklarım olabilirdi. Bu geldiğimiz ikinci aile. İlk gittiğimiz ailedeki çocuğun bir sarılışı vardı, o duyguyu hiçbir şeye değişmem. Bana ne verirlerse versinler bu işi yaptıramazlar. Bu işi içimden geldiği için yapıyorum. Eylül bugün hastalığını unuttu. Şu an çok mutlu, daha ne isteyebilirsiniz ki." ifadelerini kullandı.

Lösemi hastası 8 yaşındaki Kabakçı ise çok mutlu olduğunu, boyama ve yapboz yaptıklarını söyledi.

Eylül'ün anneannesi Fatma Demirci de torunlarının mutluluğunun kendilerini de sevindirdiğini anlatarak, "Güldeste, Bilge dedenin gelişini tüm gün pencereden bakarak bekledi. Bu sene dördüncü senemiz. Çok zorluklar çektik. Herkesin kan bağışında bulunmasını ve bu hastalıklara daha duyarlı olmalarını istiyorum." diye konuştu.

"Bize gelemeyen çocukların biz ayağına gidiyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise projenin çocukları mutlu etmek için hayata geçirildiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bilge dede, Sinem ve Sinan karakterleriyle birlikte engelli, hasta ve evden dışarı çıkması sıkıntılı olan çocuklarımıza mutlu bir zaman dilimi geçirtmek için yapılan bir çalışma. İstiyoruz ki çocukların yüzü gülsün. Hepsi mutlu olmayı hak ediyor. Bize gelemeyen çocukların biz ayağına gidiyoruz. Belediye olarak çocuklarımızın yüzünü güldürmek için çalışıyoruz. Çocuklarımız, kadınlarımız ve gençlerimizin hepsi bizim için ayrıcalıklı. Hepsi için farklı projelerle onların hayatına dokunan işler yapıyoruz."

Kaynak: AA