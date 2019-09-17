Bilfen öğrencileri projelerini teknofest'te tanıtıyor

17.09.2019 17:09

22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı 'nda gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) bilimsel projelerini ziyaretçilere tanıtacak.

Geçtiğimiz sene ilk kez düzenlenen ve binlerce teknoloji severi buluşturan TEKNOFEST, bu yıl da kapılarını ziyaretçileri için açtı. Bilfen Liseleri de bu yılki katılımcıları arasında yerini aldı. 17 - 22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında Bilfenli öğrenciler, stantlarında 4 farklı projeyi ziyaretçilere tanıtacak.

Bilimsel projelerini tanıtmanın yanı sıra 105 takım arasından ilk 30'a girerek TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 'Robotik Fetih 1453' yarışmasına da katılmaya hak kazanan Bilfen Liseleri öğrencileri tasarladıkları robotları ile rakiplerini geride bırakmaya çalışacak.

Öğrencilerin ilgi ve yetenek alanlarını tespit edip ona göre ilerlemelerini sağladıklarını ifade eden Fizik Öğretmeni Serhan Kal, "Biz zenginleştirilmiş eğitime çok inanıyoruz. Maker Station'da çocuklarımız hayal ettikleri her şeyi üretebiliyorlar. Burada gördüğünüz bütün projeler de oranın ürünü. Burada 4 farklı projeyi anlatıyoruz ve TEKNOFEST boyunca iki farklı yarışmaya katılacağız. Ayrıca 7 farklı robotumuz da bizimle. Bunlar içerisinde hızlı çizgi izleyen, çizgi izleyen, sumo ile paytak yürüyen robotlar, robot kollar ve üç boyutlu yazıcımız var" dedi.

SÜREKLİ OLARAK YARIŞMALARA KATILIYORUZ

Üsküdar Bilfen Fen Lisesi'nden 12'nci sınıf öğrencisi Tan Çağatay Acar, "Liseye başladığımdan beri robot kulübündeyim. Bu sene burada Robotik Fetih 1453 yarışmasına katılacağız. Bu yarışma için İstanbul'un fethini canlandırmamız istendi. Otonom olarak hareket eden robotlar tasarladık. Sürekli olarak yarışmalara katılıyoruz zaten. MEB'in düzenlediği yarışmalarda da iki yıldır derece alıyoruz. 'Tasarla Çalıştır' kategorisinde yarışıyoruz ve yarışma başlayana kadar ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Normal yarışmalara önceden yaptığınız robotlar ile katılıyorsunuz ama burada size bir takım çantası ve belirli bir süre veriyorlar. Ne yapacağınıza o sırada hızlıca karar verip uygulamanız gerekiyor" diye konuştu.

Okulun Kuzey Kutbu'nda gerçekleştirdiği projeden de bahseden Acar, "Ayrıca okuldaki fizik departmanı ve robot kulübünün birlikte düzenlediği bir başka proje de Kuzey Kutbu projesi. Bundan 4 sene önce, eski mezunlarımızın da katıldığı bir ekiple Kuzey Kutbu'na gidildi. Oraya bir istasyon yapıldı ve bunun sayesinde yaklaşık 4 senedir kutuptan veri alınıyor. Bundaki en büyük amacımız ise kutbun durumunun gidişatı, küresel ısınma, dünyanın manyetik alanındaki hareketlenmeler, havanın durumu, görülebilir ışık değeri gibi veriler elde edebilmek. 4 sene önce giden ekip ilk istasyonu yerleştirmişti. Biz de bir sene önce oraya giderek var olan ekipmanları yeniledik" dedi.

MİSAFİRLERİ ROBOT KARŞILIYOR

BİLROB hakkında bilgi veren 10'uncu sınıf öğrencisi Sena Su Samgan ise şöyle konuştu:

"Adına BİLROB dediğimiz robotumuz, okula misafirlerimiz geldiğinde onlarla sohbet ederek onların nereye gideceğini öğreniyor ve onlara rehberlik ediyor. Robotta görüntü işleme, nesne tanıma gibi sistemler kullanıyoruz. Bunun için yaklaşık 15 öğrenci bir arada çalıştık. Çalışmalarımız bir yılı aşkın süredir devam ediyor. Çünkü çok detaylı bir sistem kurmaya çalışıyoruz ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını istiyoruz."

Kaynak: DHA