Bilfen'in "Başkent'te Bisiklet Rotası" Projesine Ödül

Bilfen Çayyolu Anadolu Lisesi öğrencilerinin, Ankara Çayyolu'nda 6 kilometre uzunluğunda bisiklet rotası tasarladıkları araştırma projeleri, 49. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda coğrafya alanında Ankara bölge birincisi seçildi.

Bilfen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilfen Çayyolu Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri İrem Canbolat ve Ayça Nur Alpay'ın coğrafya öğretmeni Nihan Balşık Kaya'nın danışmanlığında yürüttükleri "Sürdürülebilir Ulaşım Planlamasında Bisikletin Önemi: Ankara Çayyolu Örneği" isimli projeleri 49. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda coğrafya alanında Ankara bölge birincisi seçilerek, finalde yarışmaya hak kazandı.

Projede, Ankara'nın 2030 bölge planlaması kapsamında sürdürülebilir bir çevre için temiz ulaşım aracı olarak değerlendirilen bisikletin kullanımı için pilot bir rota oluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen projeyi yürüten öğrencilerden Ayça Nur Alpay, Çayyolu mahallesinin coğrafi olarak uygun alt yapıya sahip olması dolayısıyla pilot rotayı burada seçtiklerini belirtti.

Pilot rotanın Çayyolu Koru Metrosu'ndan başlayıp, Park Caddesi'nde biten 5,8 kilometrelik bir rota olduğunu aktaran Alpay, rotayı belirlerken Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "2017 Şehir İçi Bisiklet Yolları Kılavuzu"nu baz aldıklarını bildirdi.

Öğrencilerden İrem Canbolat da proje kapsamında Çayyolu halkı ile anket yaptıklarını, ayrıca gözlemler sonucu rotayı belirlediklerini kaydetti.

Danışman Öğretmen Nihan Balşık Kaya ise sergi boyunca yoğun ilgi ile karşılaşan projelerinde Ankara Bölge Finalinde birincilik madalyasını ve ödülünü almalarından dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti.

Araştırmalarında Çayyolu'nda özellikle gün içerisinde ulaşım amacıyla bisiklet kullanan bireylerin yaşadıkları sıkıntıları azaltmak için çözüm önerileri geliştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Kaya, projeye ilişkin şunları kaydetti:



"Projemizde, öğrencilerimiz çalışma alanı içerisinde, aktif olarak kullanılan bisiklet rotaları arazi kullanımı bazında, uzaktan algılama teknikleriyle inceledi. Bisiklet yolunun belirlenen rotada yapılıp yapılamayacağı her açıdan ortaya konarak, internet tabanlı bir program yardımıyla, bisiklet kullanımına uygun bisiklet yolu rota haritası oluşturuldu. Pilot rota çalışması, yaklaşık 5.8 kilometre olmakla birlikte en sık kullanılan güzergahlar baz alınarak oluşturulmuştur. Çalışmanın belirlenen rota da pilot olarak uygulanabilmesi halinde ulaşımda sürdürülebilir bir planlamanın yapılması ve Ankara halkının bisikleti sadece spor ya da eğlence amaçlı değil ulaşımda da aktif olarak kullanmasının önünün açılması amaçlanmıştır. Ayrıca 2030 yılı sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda da projenin farkındalık yaratacağı beklenmektedir."