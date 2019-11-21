Bilfen'den öğretmenlerine üç özel gece…

21.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:30

Her sene bu özel günü kendine has etkinliklerle kutlayan Bilfen Okulları'nın bu yıl çalışanlarına sürprizi Kubat oldu. Eğitimde, öğrencilerine olduğu kadar eğitimci kadrosuna da önem veren Bilfen Okullarının İstanbul'da çalışan anaokulu, ilköğretim ve lise kademelerinden bin 600 öğretmeni bu sene hizmete açılan Bilfenin yeni etkinlik alanı Bilfen Garden'da 3 gün süren etkinliklerde doyasıya eğlenme fırsatı buldu.Ayrıca anaokulundan liseye kadar İstanbul'daki tüm kampüslerde görev yapan öğretmenlerin katıldığı gecelerde, kurumda çeşitli kademelerde görev yapan ve 5 – 10 – 15-20 – 25 – 30 yıllık hizmet sürelerini dolduran çalışanlarda ödüllerini Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk'ün elinden aldılar.

Bilfen Şirketler Topluluğu Başkan Vekili Fatih Öztürk'ün gecenin anlam ve önemi belirten konuşması ile başlayan gecede Öztürk; "Bugün Bilfen Okulları bünyemizde bulunan 33 anaokulu, 19 ilkokul, 18 ortaokul ve 19 lisemiz de yaklaşık 20.500 öğrenciye 4.000'e yakın eğitim personelimizlehizmet veriyoruz. Sayılardan da anlaşılacağı gibi biz çok büyük bir aileyiz. Siz öğretmenlerimizin sorumluluğu büyük. Ülkemizi çağın ilerisine taşımak ve geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller olarak yetiştirecek olan sizlersiniz. İçimiz rahat, Güvenimiz sonsuz! Çünkü beraber yürüdüğümüzişini gönülden yapan öğretmen arkadaşlarımız ile yol alıyoruz. Gelecek nesillerimizi yetiştirmek için özveriyle çalışan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum."

Türkiye'nin en önemli ses sanatçılarından Kubat, Anadolu'nun her bölgesine uzanan türkülerden oluşan repertuarında üç gün boyunca;"Doyulur mu", "Bu Gün", "Bahçe Duvarından Aştım" ve "Yas" isimli dillerden düşmeyen türkülerini seslendirdi. Bilfen'deki yoğun eğitim maratonuna bir süreliğine ara veren öğretmenler Kubat'ın seslendirdiği türkülere eşlik etti.

Kaynak: Bültenler