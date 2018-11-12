Bilfen Antalya Liseleri Binicilikte Şampiyonluğu Elden Bırakmıyor

Bilfen Antalya Anadolu Lisesi 10.sınıf öğrencisi Deniz GEL'in binicilikte elde ettiği Türkiye şampiyonluğu da bu başarılardan sadece bir tanesi. Geçtiğimiz hafta düzenlenen final yarışlarında, tüm yarışmacıları geride bırakan Deniz GEL, Türkiye Şampiyonu oldu.

Bilfen Antalya Anadolu Lisesi 10.sınıf öğrencisi Deniz GEL, 6 farklı ilde düzenlenen Anadolu Ligi 100 cm engel atlama yarışlarına kendi atı "Amichello" ile katılarak gösterdiği, başarılı mücadele sonucunda finale katılmaya hak kazandı. 2 Kasım'da Adana Atlı Spor Kulübünde düzenlenen final yarışlarında da mücadelesini sürdüren Deniz GEL tüm yarışmacıları geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Geçtiğimiz yılda İzmir Atlı Spor Kulübünde düzenlenen Anadolu D Ligi final yarışları 95 cm engel atlama müsabakasında da şampiyonluk kupasını kucaklayan Deniz GEL, okulunun gurur kaynağı olmuştu.

Bünyesinde 1600' ü aşkın lisanslı sporcu bulunduran Bilfen Okulları, akademik başarısının yanı sıra, sporun tüm dallarında da başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor.