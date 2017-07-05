Biletlerin Geleceği!

Ticketmaster'ın yeni "Bulunma" dijital sistemi uygulamaya geçtiğinde, kağıt biletler tarihe karışabilir. Bilet firması, akıllı cep telefonunuzdan girmek istediğiniz mekana verinizi aktarmak için ultrasonik ses yayını kullanmak için, ses-ile-veri firması Lisnr ile çalıştı. Bunun avantajı favori müzik veya spor etkinliğine daha hızlı giriş yapabilmeniz. Bunun yanında Ticketmaster etkinliğe kimin geldiğini de biliyor ve sahtekarlığı azaltıyor.



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Lisnr ses teknolojisi, "Smart Tones" denen, duyulması zor 18.7 - 19.5 kHZ aralığındaki sesleri kullanıyor. Bu sesler destekli cihazlar tarafından algılanıyor. Konsere girmek için kullanmak dışında, mekanlar bu teknolojiyi konser alanının her yerine alıcılar yerleştirip kişilerin tam olarak nerede olduğunu anlamak için de kullanabilir ve onlara özelleştirilmiş mesajlar gönderebilir. Örneğin, "size ayrılan koltuklarınıza dönün" gibi.



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Tabii ki bu teknolojiyi kullanabilecek olanlar sadece bilet satıcıları değil. Örneğin bir AVM'de de bu teknolojinin kullanılmasını bekleyebiliriz. Yalnız şimdilik teknolojinin günlük hayata girmesi açısından, konserlere daha hızlı girmek yeterli gibi görünüyor.



