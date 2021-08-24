biletall.com Anadolu'nun ilk teknoloji çıkışını gerçekleştirdi
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biletall.com Anadolu'nun ilk teknoloji çıkışını gerçekleştirdi

biletall.com Anadolu'nun ilk teknoloji çıkışını gerçekleştirdi
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin önde gelen teknoloji geliştirme üsleri arasında yer alan Erciyes Teknopark şirketlerinden Biletall.com, Obilet tarafından satın alındı.

Türkiye'nin önde gelen teknoloji geliştirme üsleri arasında yer alan Erciyes Teknopark şirketlerinden Biletall.com, Obilet tarafından satın alındı.

Obilet'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye şehirlerarası seyahat sektörünün en yaygın bilet satış ve dağıtım sistemini kuran Kayseri merkezli Biletall.com, kuruluşunu ve faaliyetlerini Anadolu'da gerçekleştirdikten sonra çıkış (exit) başarısını gösteren ilk teknoloji girişimi oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen obilet.com CEO'su Yiğit Gürocak, Erciyes Teknopark'ın önemli girişimlerinden Biletall'ı Obilet Şirketler Grubu'na dahil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Erciyes Teknopark'ın firmalara sunduğu olanaklar ve barındırdığı girişimleriyle büyük bir potansiyeli barındırdığını düşünüyoruz. Burada çok iyi yetişmiş bir yetenek havuzu olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede, mevcut Biletall ofisimize ilaveten Erciyes Teknopark içerisinde ilk etapta 100 metrekarelik bir ofis daha açmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç ise Biletall'ın uzun yıllardır Erciyes Teknopark çatısı altında faaliyet gösterdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu marka, Erciyes Teknopark'a sundukları projeleri başarıyla uygulamaya geçirerek bulundukları sektöre büyük katkılarda bulundu. Hem istihdam oluşturdu, hem de geçmiş dönemde aldıkları venture capital (risk sermayesi) yatırımıyla ülkemize doğrudan yabancı sermaye yatırımı çekti. Son olarak da sektörün önde gelen şirketlerinden Obilet bünyesine katılarak Anadolu'nun ilk teknoloji exitini gerçekleştirmiş oldu. Biz de buna ev sahipliği yapmış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."

Biletall.com CEO'su Yaşar Çelik de, "Kayseri'den çıkan ve Kayseri'yi terk etmeyen bir bilişim markası olan Biletall olarak Türkiye'de şehirlerarası seyahat sektörünün dijitalleşmesinde öncü rol oynamıştık. Geçtiğimiz ay içinde de obilet.com'la önemli bir anlaşmaya vararak exit sürecimizi tamamladık." değerlendirmesinde bulundu.

2017 yılında G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu aracılığıyla yaptığı yatırımla Biletall'ın ortakları arasında yer alan RMBV Yönetici Ortağı Ahmed Badreldin ise Anadolu'daki girişimlere özel kurdukları fonla Biletall'a yatırım yaparken bir ilki gerçekleştirdiklerini vurguladı. Badreldin, "Şimdi de bu yatırımımızın sonucunda kendi bölgesi itibarıyla ilk teknoloji exit'inin gerçekleşmesine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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