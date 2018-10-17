Bilet Yükleme Cihazlarını Levyeyle Açmış

Gaziantep'te toplu ulaşım araçlarında kullanılan kartlara kredi yüklemesi (bilet) yapılan cihazlardan levye yardımıyla gerçekleştirilen 12 hırsızlık olayının zanlısı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ulaşım kartlarına kredi yüklenen cihazlardan 21 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında 12 hırsızlık olayı meydana geldi.

Olayların aydınlatılması için harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, cihazların güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin H.H.B. olduğunu tespit etti.

Zanlı, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde zanlı, cihazları levye ile zorlayarak açtıktan sonra içerisinde para bulunan kutuları alarak kaçıyor.