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Koronavirüs, Antalya, Güncel

Bilet fiyatları arttı, izin komisyonu önünde kuyruklar oluştu

KORONAVİRÜS önlemlerinin ardından Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde oluşturulan 'izin komisyonu' önünde uzun kuyruklar başladı.

30.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:52
Bilet fiyatları arttı, izin komisyonu önünde kuyruklar oluştu

KORONAVİRÜS önlemlerinin ardından Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde oluşturulan 'izin komisyonu' önünde uzun kuyruklar başladı. Yolcular bilet fiyatlarının artmasından dert yanarken, otobüs firmaları ise maliyeti kurtarmak için başka çarelerinin olmadığını savundu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası ulaşımın yasaklanarak izne tabi tutulmasının ardından terminallerdeki yoğunluk bir anda azaldı. Normal zamanlarda 7 gün 24 saat Türkiye'nin her iline binlerce yolcu gönderen turizm kenti Antalya'nın şehirler arası otobüs terminali, bugünlerde boş görüntüsüyle dikkati çekiyor. 30 otobüs peronunun bulunduğu terminalde yalnızca bir peronda tek bir otobüsün hareket saatini beklediği görüldü. Ayrıca terminal binası içerisinde bulunan 41 bilet yazıhanesinden yalnızca 5'inin faaliyette olduğu, onların da otobüs filolarının kendilerine ait olması nedeniyle faaliyetlerini sürdürdüğü öğrenildi.

İZİN KOMİSYONU KURULDUBugünlerde yalnızca geçerli bir sebebi olan ve bunu da resmi bir belgeyle kanıtlayan yolculara yolculuk izni verilebiliyor. Terminale gelen vatandaşlar terminal binasına alınmadan önce bahçede sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde bekletiliyor. Bekleme sırasında ise uzun kuyrukların oluştuğu gözlendi. Antalya Valiliği tarafından terminal binası içerisinde kurulan 'izin komisyonu' yolculuk yapmak isteyen vatandaşın talebine cevap veriyor. Bu bağlamda yolcular komisyona resmi evrakla birlikte seyahat etmek istediği ili dilekçeyle bildirip komisyonun onayını alıyor. Biletleme işlemi ise komisyon kararının ardından başlıyor. İzni alan yolcu bu defa hizmet veren otobüs firmasına giderek biletini alıyor. Antalya'dan yalnızca Akdeniz bölgesine ve İstanbul, Ankara, İzmir ve Isparta'ya ulaşım sağlanabiliyor. Farklı şehirlere gitmek isteyen vatandaşlar bu 3 büyükşehirden birine gidip oradan hizmet veren başka bir firmadan bilet alarak aktarma yapmak zorunda kalıyor. Bir başka ulaşım seçeneği ise bir otobüsü dolduracak kadar yolcu sayısının oluşmasını bekleyip, en az 20 kişi aynı şehre gitmek istemesi durumunda ek sefer düzenleyen firmalara başvuruluyor.'BİLET FİYATLARI ARTTI'46 kişilik otobüslere sosyal mesafe kuralına uyulması için en fazla 20 yolcu alınmasına izin verilince firmalar bu durumu bilet fiyatlarına yansıttı. Otobüs firmaları Ulaştırma Bakanlığı'nın kendilerine bir tarife çıkardığını ve bu tarifeye göre biletleme işlemi yaptıklarını öne sürdü.Akdeniz bölgesinde Mersin, Adana ve Hatay'a hizmet veren bir otobüs firması çalışanı Serkan Seven, "Ulaştırma Bakanlığı bize bir fiyat listesi verdi. Bizde ona göre bilet veriyoruz. Öyle kafamıza göre bir fiyat belirlemiyoruz. Şu anda 180 liraya Mersin, Adana ve Hatay'a götürüyoruz. Normalde bizim fiyat listemiz bu fiyatların çok altındaydı. Bir otobüse 20 kişi binince maliyet artıyor o nedenle böyle oldu" dedi.Bir başka otobüs firması çalışanı Ayşe Arkın ise sadece belirli illere seferler düzenlediklerini söyledi. Edirne'ye gitmek isteyenin İzmir'den aktarma yaparak yeniden bilet alması gerektiğini kaydeden Arkın, ulaşımın bu şekilde sağlandığını söyledi. Bilet fiyatlarının artmasının sebebinin de maliyetlerden kaynaklandığını anlatan Arkın, "120 liralık bilet 200- 220 lira arasında oldu. Tamamen maliyetlerden kaynaklı. 46 kişilik otobüse 20 kişiden fazla yolcu alamıyoruz" diye konuştu.FİYAT YÜKSELDİ, OTOBÜS BULUNAMIYORBiletini alan ve yola çıkanlar kadar bilet alamadığı için günlerdir otogarda bekleyenler de oluyor. Çalıştığı şantiyenin faaliyetini durdurmasının ardından memleketi Van'a gitmek için terminale gelen Necip Bağa, normal zamanlarda 200 liraya gittiği Van'a 400 liradan bilet aldığını söyledi. Bilet alacak parayı zor denkleştirdiğini anlatan Bağa, "İnsanlar mağdur kaldı. Kimsenin sesi çıkmıyor. İşçiyiz ama memleketimize gidemiyoruz. Ne kazandım ki 400 lira bilet parası vereyim" dedi.Bir başka yolcu Erdal Yiğit ise otobüs firmalarının fırsatçılık yaptığını öne sürdü. Van'a gitmek için 400 lira vermek zorunda kaldığını anlatan Yiğit, insanların mecburen bu paraları verdiğini söyledi.Tekirdağ'a gitmek için otobüs bileti beklediğini anlatan üniversite öğrencisi Ferdi Şahin, belgeleri çıkardığını ancak bilet bulamadığını söyledi, 3 saattir beklediğini ve kimsenin bir bilgi vermediğini anlattı. Üniversite öğrencisi Keda Can da memleketi Diyarbakır'a gitmek için terminalde kuyrukta bekleyenler arasındaydı. Can, 6 saattir beklediğini ve 110 liraya gittiği memleketine 165 liraya gideceğini anlattı.VALİ KARALOĞLU: OTOGARA GİTMEYE GEREK YOK

Antalya Valiliği Münir Karaloğlu, sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı mesajda, otogardaki bekleme yoğunluğunun azaltılması için vatandaşlara önerilerde bulundu. Gerekli şartları taşıyan 'Seyahat İzin Belgesi' alacakların bunun e-devlet üzerinden yapabildiğini, merkez ve 19 ilçe kaymakamlıklarında da bu belgenin verildiğini kaydeden Vali Karaloğlu, vatandaşların mutlaka otogara gitmelerinin gerekli olmadığını kaydetti. Vali Karaloğlu, "Belge almak isteyen vatandaşlarımız merkez ve dış ilçe olmak üzere 19 kaymakamlıklarımızda ve otogarda bulunan Seyahat İzin Kurulu'ndan alabilirler. Belge için sadece otogara gitmeye gerek yok. Ayrıca bu belge, e-devlet üzerinden de alınabiliyor" dedi.


Kaynak: DHA

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