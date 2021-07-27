Biles, kendini iyi hissetmediği için takım finalinden çekilmiş
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Biles, kendini iyi hissetmediği için takım finalinden çekilmiş

Biles, kendini iyi hissetmediği için takım finalinden çekilmiş
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden ABD'li cimnastikçi Simone Biles, kendini mental olarak iyi hissetmediği için takım finalinden çekildiğini açıkladı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden ABD'li cimnastikçi Simone Biles, kendini mental olarak iyi hissetmediği için takım finalinden çekildiğini açıkladı.

Artistik cimnastik kadınlar takım finalinde, 13.766 puanla atlama masasında olimpiyat kariyerindeki en düşük puanı alan 24 yaşındaki ABD'li atlet, durumuna açıklık getirdi.

Salı gününün kendisi için çok stresli geçtiğini belirten Biles, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yüzde 100 orada olmanız gerekiyor, bunu yapamazsanız incinirsiniz. Titriyordum, uyuyamadım. Daha önce bir yarışma öncesinde hiç böyle hissetmemiştim. Performansımdan sonra devam etmek istemedim." diye konuştu.

Sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan ABD'li cimnastikçi, "Kolay bir gün değildi ya da elimden gelenin en iyisini yaptım ama atlattım. Bazen dünyanın tüm yükü omuzlarımdaymış gibi hissediyorum. Olimpiyatlar şakaya gelmez. Ailem sanal olarak benimle olabildiği için mutluyum, onlar benim için dünyalar demek." ifadelerini kullandı.

Kadınlar takım finalinde Rusya Olimpiyat Komitesi altın, müsabakalara Biles'tan yoksun devam eden ABD gümüş, Büyük Britanya ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Tokyo 2020'nin favori sporcuları arasında yer alan Biles, Rio 2016'da 4 altın ve 1 bronz, dünya şampiyonalarında 19 altın, üçer gümüş ve bronz madalya kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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