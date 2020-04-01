Bilerek Virüs Bulaştırmak Adam Öldürmeye Teşebbüsle Aynı Dünya genelinde yayılan virüsün ülkemizde de artmaya devam etmesi, bu salgınının ortaya çıkaracağı durumlar ile ilgili olarak hukuki yaklaşımlar gündeme getirildi.

Dünya genelinde yayılan virüsün ülkemizde de artmaya devam etmesi, bu salgınının ortaya çıkaracağı durumlar ile ilgili olarak hukuki yaklaşımlar gündeme getirildi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, virüs salgını ile ilgili alınan önlemler ve hukuki yaptırımlarla ilgili bazı soru işaretlerini giderdi. Oğurlu, bu virüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin kamu sağlığını düzenleme amacı taşıdığını ve alınan her önlemin idari hukuk açısından uygun olduğunu ifade etti. Türkiye'de hala sokağa çıkma yasağı olmadığını hatırlatırken, idarenin kamu düzenini sağlamak için mahkeme kararına başvurmadan idari yaptırımlar uygulayabileceğini ifade etti.

Virüs bulaştırmanın cezası var

Oğurlu, hasta olduğunu bilmesine rağmen sorumsuz davranarak virüsün başka insanlara bulaşmasını sağlayarak can kaybına neden olan insanların taksirle adam öldürme suçundan sorumlu tutulabileceklerini de özellikle vurguladı.

Ayrıca, ceza hukukuna kurallarında, bir kişiye kasten hastalık bulaştırarak hayatını kaybetmesine neden olanların kasten adam öldürmüş sayılabileceği de belirtildi. Bu tür cezaların verilmek istenmesi daha çok caydırıcı olması ile ilgili.

Avrupa'daki koronavirüs önlemlerini hatırlatan Prof. Dr. Oğurlu, İtalya'da izin kağıdı olmadan veya makul bir sebebe sahip olmadan dışarı çıkanların 400 ile 3 bin euro arasında para cezası aldığını ifade etti. Türkiye'de de gerekli görüldüğünde benzer uygulamaların hayata geçme ihtimali bulunuyor.