Bilerek çarptıkları aracın sürücüsünü gasbeden şüpheliler yakalandı

02.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:56

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir otomobile bilerek çarptıkları ve sürücüsünün gasbedildiği iddialarına ilişkin 5 zanlı tutuklandı.

11 Eylül Bulvarı'nda, yanında Y.I. (22) adlı kadının da bulunduğu U.C.G'nin (69) kullandığı otomobile arkasından bir araç çarptı.

Aracını kontrol etmek için inen U.C.G'nin, diğer otomobildeki M.G. (22), S.G. (23), E.Ç. (23) ve K.T. (23) tarafından darbedildiği ileri sürüldü.

U.C.G'nin üzerindeki tabanca, 3 altın kolye, bir miktar para ile cep telefonunu gasbeden 4 şüpheli, kendileriyle birlikte hareket eden Y.I. ile olay yerinden kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıları merkez Nilüfer ve Orhaneli ilçelerindeki evlerinde yakaladı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, gasbedilen eşyalar da ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA