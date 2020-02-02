Bilerek çarptıkları aracın sürücüsünü gasbeden şüpheliler yakalandı
Haberler » Güncel » Bilerek çarptıkları aracın sürücüsünü gasbeden şüpheliler yakalandı - Haber

Bilerek çarptıkları aracın sürücüsünü gasbeden şüpheliler yakalandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir otomobile bilerek çarptıkları ve sürücüsünün gasbedildiği iddialarına ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı.

02.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:52
Bilerek çarptıkları aracın sürücüsünü gasbeden şüpheliler yakalandı

'nın merkez ilçesinde bir otomobile bilerek çarptıkları ve sürücüsünün gasbedildiği iddialarına ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı.

11 Bulvarı'nda, yanında Y.I. (22) adlı kadının da bulunduğu U.C.G'nin (69) kullandığı otomobile arkasından bir araç çarptı.

Aracını kontrol etmek için inen U.C.G'nin, diğer otomobildeki M.G. (22), S.G. (23), E.Ç. (23) ve K.T. (23) tarafından darbedildiği ileri sürüldü.

U.C.G'nin üzerindeki tabanca, 3 altın kolye, bir miktar para ile cep telefonunu gasbeden 4 şüpheli, kendileriyle birlikte hareket eden Y.I. ile olay yerinden kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıları merkez Nilüfer ve Orhaneli ilçelerindeki evlerinde yakaladı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, gasbedilen eşyalar da ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler