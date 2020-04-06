Bileklik Fiyatına Akıllı Saat: Xiaomi Haylou Solar Satışa Sunuluyor!

Xiaomi Haylou Solar kitlesel fonlama hedeflerine ulaştı ve önümüzdeki ay itibarıyla gönderimlerine başlanacak. İşte detaylar!

Xiaomi Haylou Solar

Xiaomi kitlesel fonlama yöntemi ile Haylou Solar modelinin üretimine başladı. İsminden dolayı düşündüğünüzün aksine bu modelde güneş enerjisi ile ilgili herhangi bir teknoloji yer almıyor.

Haylou Solar dahili olarak 340 mAh kapasitesinde bir batarya ile geliyor ve bu batarya şirketin iddialarına göre normal kullanımda 30 gün aktif nabız izleyici ile 15 gün kullanım imkanı sunar.

Yaklaşık olarak 21 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulan modelin bir akıllı saat ile benzer fiyatlarda olduğunu söyleyebiliriz. Buna karşın 1,28 inç boyutunda 240 x 240 piksel çözünürlüğünde LCD ekran elde edersiniz. Saatin malzeme yapısı metal ve IP68 sertifikasına sahip. Bağlantı tarafında ise Bluetooth 5.0 teknolojisinden gücünü aldığını vurgulayalım.

Yeni modelin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı şu aşamada belirsizliğini koruyor. Peki siz bu model hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarla paylaşabilirsiniz.