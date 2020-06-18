Bileklerini kesip göle atlayan kişi, suda kayboldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bileklerini kesip göle atlayan kişi, suda kayboldu

ADANA'da, köprü üzerinde çevredekilerin gözü önünde bileklerini kesip, Seyhan Baraj Gölü'ne atlayan kimliği belirsiz kişi, suda kayboldu.

18.06.2020 22:55 | Son Güncelleme: 18.06.2020 23:11

ADANA'da, köprü üzerinde çevredekilerin gözü önünde bileklerini kesip, Seyhan Baraj Gölü'ne atlayan kimliği belirsiz kişi, suda kayboldu.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Çatalan Batı Köprüsü üzerinde meydana geldi. Sırt çantalı ve 25- 30 yaşlarındaki bir erkek, köprü üzerinde, çevredekilerin gözü önünde bıçak ile bileklerini kesip, Seyhan Baraj Gölü'ne atladı. Suya atladıktan sonra üzerindeki sırt çantasını çıkaran genç, suda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Gencin suya atladığı nokta ve köprü çevresinde yaklaşık 1 saat arama yapan sualtı polisi, sonuç alamadı. Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmasına, sabah saatlerinde yeniden başlanacağı bildirildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Bileklerini kesip göle atlayan kişi, suda kayboldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek Haber
Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda...
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu Haber
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Haber
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Muslera taburcu edildi: Zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu
Muslera taburcu edildi: Zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu
Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu
Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu
Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim
Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim
Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi
Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan 'önlem yorgunluğu' uyarısı geldi
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan "önlem yorgunluğu" uyarısı geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı
Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı
Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni tehdit: 'Hayal gücünün ötesinde' askeri yanıt vereceğiz
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni tehdit: "Hayal gücünün ötesinde" askeri yanıt vereceğiz
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı
Minibüsçülerin hat kavgası kanlı bitti: Bir şoför ağır yaralı
Minibüsçülerin hat kavgası kanlı bitti: Bir şoför ağır yaralı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme 'Canavarca hisle değil' hükmü verdi
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme "Canavarca hisle değil" hükmü verdi
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Leyla Güven Murat Kurum Halife Hafter Devlet Bahçeli
Magazin Emre Kınay Hülya Avşar Yasmin Erbil Bülent Ersoy
Spor Caner Erkin Serdar Aziz Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Lgs Bursa Kadın Türk Lirası
Şu an buradasınız: Bileklerini kesip göle atlayan kişi, suda kayboldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 23:26:43. #1.14#
title