Bilekleri bükülmeyen kızlar dünya şampiyonasına odaklandı

19.09.2019 11:28

Kırklareli'nde "bilek bükücü kızlar" olarak bilinen milli sporcular Ezgi Ceyda Güzey ve Büşra Ertaş, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda rakiplerinin bileğini bükmeye hazırlanıyor.

Lüleburgaz Kepirtepe Anadolu Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Ezgi Ceyda Güzey, 2 yıl önce arkadaşlarının bilek güreşi antrenmanını izledikten sonra bu sporu yapmaya karar verdi.

Çeşitli turnuvalara katılarak dereceler elde eden ve geçen yıl milli sporcu olmayı başaran Ezgi Ceyda, bu yıl Yunanistan'ın Loutraki kentinde düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 18 yaş altı 65 kiloda sol kol kategorisinde üçüncülük elde etti.

19 yaşındaki Büşra Ertaş ise geçen yıl arkadaşının tavsiyesi ile başladığı bilek güreşinde, Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 21 yaş altı 70 kilo üzeri kategorisinde sağ ve sol kolda üçüncülükle milli sporcu oldu.

Romanya Köstence'de 26 Ekim-4 Kasım'da düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren iki sporcu, başarılarını altın madalyayla taçlandırmak istiyor.

Ezgi Ceyda Güzey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılında arkadaşlarından özenerek başladığı bilek güreşinde kısa sürede başarı elde ettiğini söyledi.

Bilek güreşine olan ilgisinin kısa sürede büyüdüğünü ifade eden Ezgi Ceyda, şöyle konuştu:

"Bu yıl Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü, Okullararası Türkiye Şampiyonası'nda sağ ve sol kolda birinci, son olarak mayıs ayında Yunanistan'da yapılan Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda da sol kolda üçüncü oldum. Antrenörümüzün uyguladığı program kapsamında çalışmalarım devam ediyor. 26 Ekim'de başlayacak şampiyonaya hazırlanıyorum. Güzel bir başarı elde etmek istiyorum. Türkiye'de bileğimi büken olmadı, dünyada da ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum."

"Rakiplerimin bileğini bükeceğim"

Arkadaşının tavsiyesiyle bilek güreşi sporuyla tanışıp kısa sürede milli sporcu olmayı başaran Büşra Ertaş da gözünü Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na dikti.

Büşra, haftada 4 gün zorlu antrenmanlar yaptığını anlatarak, "Okulda teneffüslerde, öğle aralarında ve her fırsatta bilek güreşi antrenmanı yapıyorum. Bilek ve üst kol antrenmanıyla kendimi güçlendiriyorum." diye konuştu.

Rakiplerini masada mağlup etmek istediğini vurgulayan Büşra, "Romanya'da yapılacak Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Hedefim şampiyon olmak. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Romanya'da yapılacak şampiyonada iddialıyım ve rakiplerimin bileğini bükeceğim." ifadesini kullandı.

Lüleburgaz Gençlik ve Spor Müdürü Cihan Erdem de milli sporcuların her zaman yanında olduklarını dile getirdi.

Erdem, sporcuların dünyada da adlarını duyurmak istediğini belirterek, "Okul sporlarında başarı gösteren öğrencilerimizi kulübümüz bünyesinde ulusal ve uluslararası yarışmalara sokuyoruz. Arkadaşlarımızın gösterdiği çaba, elde ettikleri başarılar birçok alanda topluma da örnek oluyor. Bilek güreşi, yeni ve alternatif bir spor. Bilek güreşine bizim de sahip çıkmamız gerekiyordu. Öğrencilerin yaktığı bu ateşe sahip çıktık." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA