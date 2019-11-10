Bilek güreşinde yine dünya şampiyonu oldu

10.11.2019 12:23 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:24

ÇANAKKALE'de kaporta ustası olarak çalışırken, 2004'te geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci yüzünden tekerlekli sandalyeye mahkum olan Ümit Burunlular (44), 2011 yılında başladığı bilek güreşi sporunda 7 Türkiye, 5 Avrupa ve 9 dünya şampiyonluğu kazandı. 8 yıldır Avrupa'da ve dünyada rakip tanımayan ve bileği bükülmeyen milli sporcu Ümit Burunlular, son olarak Romanya'nın Köstence şehrinde düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sağ ve sol kolda Rus rakibi Malkhaz Doguzov'u yenerek, dünya şampiyonu oldu.

Kaynak: DHA