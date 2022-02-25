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Bilek güreşinde 3 önemli derece

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bilek güreşinde 3 önemli derece

Uşak'ta düzenlenen Okullar Arası Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasında Kayserili sporcular derecelerle döndü.

UŞAK (İHA) - Uşak'ta düzenlenen Okullar Arası Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasında Kayserili sporcular derecelerle döndü.

19-20 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenlenen Şampiyonada Havvanur Büyükbüber 45 kg'da ikinci, Fatmanur Demirel 80 kg'da üçüncü ve Yakup Nogay 50 kg'da beşinci oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Türkiye Şampiyonasından derecelerle dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Bilek güreşinde 3 önemli derece

Bilek güreşinde 3 önemli derece

İhlas Haber Ajansı - Spor

Türkiye, okullar, Uşak, Spor, Haberler

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