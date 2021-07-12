Bilek Güreşi Turnuvası
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Bilek Güreşi Turnuvası

Bilek Güreşi Turnuvası
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Bilek Güreşi Turnuvası Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Esenler İlçe Spor Müdürlüğü tarafından Yaz Okulu öğrencilerinin katılımıyla bilek güreşi müsabakası düzenlenecek.

Bilek Güreşi Turnuvası Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Esenler İlçe Spor Müdürlüğü tarafından Yaz Okulu öğrencilerinin katılımıyla bilek güreşi müsabakası düzenlenecek.

12 Temmuz Pazartesi günü saat 11: 00'de Esenler Stadyumu'nda gerçekleşecek olan bilek güreşi müsabakaları, 7-8, 9-10, 11-12 ve 13-14 yaş aralığındaki bilgi evi öğrencileri arasında yapılacak.

Kıyasıya rekabetin yaşanacağı bilek güreşi yarışmalarını kazanan öğrencilere ise madalya ve kupa verilecek.

Esenler Belediyesi Bilgi ve Hikmet Evleri'nin düzenlediği hem eğlendiren hem öğreten Yaz Okulu programına tüm çocuklarımızı bekliyoruz. Çocuklarımızın zihinsel, sanatsal ve bedensel gelişimine destek olan eğitimlerimiz ile ilgili detaylara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Etkinlik Türü: Özel Etkinlik

Etkinlik Tarihi: 12 Temmuz 2021, Pazartesi

Etkinlik Mekanı: Esenler Stadyumu Etkinlik Saati: 11: 00

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Kaynak: Habermetre

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