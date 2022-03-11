Bilek Güreşi Şampiyonasında FÜ'den büyük başarı - Haberler

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Bilek Güreşi Şampiyonasında FÜ'den büyük başarı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bilek Güreşi Şampiyonasında FÜ'den büyük başarı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Bilek Güreşi Şampiyonasında Fırat Üniversitesi (FÜ) kadınlarda 1'i gümüş 3'ü bronz almak üzere toplamda 4 madalya alırken erkekler ise takım halinde Türkiye 2'ncisi olundu.

EDİRNE (İHA) - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Bilek Güreşi Şampiyonasında Fırat Üniversitesi (FÜ) kadınlarda 1'i gümüş 3'ü bronz almak üzere toplamda 4 madalya alırken erkekler ise takım halinde Türkiye 2'ncisi olundu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Edirne'de Bilek Güreşi Şampiyonası düzenlendi. 40 üniversitenin katıldığı turnuvada, FÜ Bilek Güreşi takımı erkeklerde takım halinde Türkiye 2'ncisi olurken yine aynı şampiyonada FÜ kadın sporcuları 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

FÜ sporcularının ve takımlarının önemli başarılara imza attıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Kazanılan başarı üniversitenin tanıtımı noktasında çok önemlidir. Sporcu öğrencileri göstermiş oldukları başarılardan dolayı tebrik ediyorum. Üniversitelerarası spor müsabakalarında spor takımlarının başarılı sonuçlar almasında emeği geçen Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlerimizi, öğretim elemanlarımızı ve öğrencilerimizi bu başarılarından dolayı kutluyorum" dedi. - ELAZIĞ

Bilek Güreşi Şampiyonasında FÜ'den büyük başarı

Bilek Güreşi Şampiyonasında FÜ'den büyük başarı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Fırat Üniversitesi, Türkiye, Edirne, Spor, Haberler

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