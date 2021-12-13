Bilek güreşi müsabakaları tamamlandı

DÜZCE (İHA) - Okul Sporları Gençler A-B ve Yıldız Kızlar Bilek Güreşi Düzce il birinciliği müsabakaları yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında gençler A-B ve yıldız kızlar bilek güreşi il birinciliği yapıldı. Gençler A-B ve yıldızlar kız erkek kategorilerinde toplamda 130 sporcunun katıldığı müsabakalar çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular gruplara katılma hakkı kazandı.

Gençler B Bilek Güreşi grup müsabakalarına Düzce ev sahipliği yaparken Yıldızlar kategorisine ise Bartın ev sahipliği yapacak. Okul Sporları Gençler A-B ve Yıldız Kızlar Bilek Güreşi il birinciliği müsabakaları sonunda dereceye giren takımlara ödüllerini idareciler tarafından verildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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