Bilek güreşçisi Selin milli takıma seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilek güreşçisi Selin milli takıma seçildi

Bilek güreşçisi Selin milli takıma seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Selin Tuğba Ergenç, Tokat'ta yapılan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde 3'üncü olarak milli takıma seçildi.

Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Selin Tuğba Ergenç, Tokat'ta yapılan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde 3'üncü olarak milli takıma seçildi.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tokat'ta gerçekleştirilen ve Türkiye genelinde 20 ilden şampiyon sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonasında başarılı bir mücadele veren Selin Tuğba Ergenç, genç yaşına rağmen rakiplerini tek tek yenmeyi başardı. Turnuvada 3'üncü olan Ergenç, yakaladığı bu başarıyla Bilek Güreşi Milli Takımında mücadele etme hakkı kazandı.

Genç sporcu Ergenç'in başarılarıyla gururlandırmaya devam ettiğini söyleyen Antrenörü İsa Alim, "Antrenörlüğünü yaptığım Selin Tuğba Ergenç, Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde 3. olarak Milli Takımımıza seçilmiş ve ülkemizi Avrupa Şampiyonasında temsil etmeye hak kazanmıştır. Bize her türlü desteği sunan başta Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan olmak üzere tüm destekçilerimize teşekkür ederim" dedi.

Mezitli Belediyesi Gençlik Spor Kulübünün başarılarına bir yenisini daha eklediğini dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "Türkiye Şampiyonasında 3. olarak bizleri gururlandıran Selin Tuğba Ergenç'e ülkemizi temsil edeceği Avrupa Şampiyonasında başarılar diliyorum. Gençlerimizin uluslararası başarısına alıştık. Avrupa Şampiyonasından da başarılı bir sonuç alarak kentimizin tanıtımını layıkıyla yerine getireceğinden hiçbir şüphem yok" diye konuştu. - MERSİN

Bilek güreşçisi Selin milli takıma seçildi
Bilek güreşçisi Selin milli takıma seçildi
Bilek güreşçisi Selin milli takıma seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş, kaleci Mert Günok'u kadrosuna dahil ettiğini açıkladı
Beşiktaş, kaleci Mert Günok'u kadrosuna dahil ettiğini açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Bülent Tüfenkci Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Hande Yener Süreyya Yalçın
Spor Rıza Kayaalp Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bilek güreşçisi Selin milli takıma seçildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 13:44:10. #1.15#

title