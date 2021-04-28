Son dakika haberi | Kocaeli'de trafik kazası sonrası engelli kalan genç kadın spor ve el işiyle hayata tutundu

Son dakika haberi: Kocaeli'de, geçirdiği trafik kazası nedeniyle yürüme yetisini kaybeden 35 yaşındaki Meryem Yıldırım Sevici, spor ve el işiyle hayata bağlandı.

Kocaeli'de, geçirdiği trafik kazası nedeniyle yürüme yetisini kaybeden 35 yaşındaki Meryem Yıldırım Sevici, spor ve el işiyle hayata bağlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçirdiği trafik kazası sonrasında yürüme kabiliyetini kaybetmesi nedeniyle kendisini eve kapatan Sevici, arkadaşlarının yönlendirmesiyle spora ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında (KO-MEK) iğne oyası kursuna kayıt yaptırdı.

Sevici, burada ördüğü birbirinden güzel el emeği ürünlerle bu alandaki yeteneğini ortaya koyuyor.

Aynı zamanda bilek güreşi ve halterle de ilgilenmeye başlayan Sevici, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor bünyesinde katıldığı bilek güreşi ve halter müsabakalarında da madalyalar kazandı.

"KO-MEK benim ikinci evim oldu"

Dünya ve Avrupa yarışmalarında dereceleri bulunan Sevici, KO-MEK'te işlediği el emeği göz nuru Türk bayraklı yazmasını gittiği müsabakalarda yanından ayırmıyor.

Birbirinden güzel lifler, iğne oyası yazmalar, amigurumi bebekler ve bebek giysileri işleyen Sevici, yaptığı ürünleri "komeksepeti.com" adresinden satarak ev ekonomisine de katkıda bulunuyor.

Eşi de kendisi gibi engelli milli sporcu olan Sevici, yaşadığı zorluklar sonrası KO-MEK'in kendisine kucak açmasının yeniden hayata başlamasına vesile olduğunu belirtti.

Sevici, her hafta KO-MEK'e geleceği günü iple çektiğini aktararak, "Burada beni sabah arkadaşlarım karşılıyor, engelli arabamla sınıfa kadar girmeme yardım ediyorlar. KO-MEK bir aile sıcaklığında. Burası bana güç veriyor, ben de buradan aldığım güçle yarışmalarda rakiplerime karşı mücadele ediyorum. Kendi emeğim olan bu yazma bana yarışmalarda güç veriyor, KO-MEK benim ikinci evim oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay