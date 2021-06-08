Bileğine güvenen babalar Forum Diyarbakır'da yarışacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bileğine güvenen babalar Forum Diyarbakır'da yarışacak

Bileğine güvenen babalar Forum Diyarbakır'da yarışacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Forum Diyarbakır Alışveriş Merkezi'nin düzenlediği babalar günü tenis turnuvası etkinliğinin tarihi açıklandı.

Forum Diyarbakır Alışveriş Merkezi'nin düzenlediği babalar günü tenis turnuvası etkinliğinin tarihi açıklandı.

Forum Diyarbakır Alışveriş Merkezi'nin ve Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte düzenlemiş olduğu babalar gününde masa tenisi turnuvası, 60 oyuncu ile alışveriş merkezi etkinlik alanında gerçekleşecek. 5-18 Haziran tarihleri arası aynı günde tek seferde yapılan 150 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler turnuvaya katılmaya hak kazanacak. 19 Haziran'da saat 14.00'da oynanacak turnuvada birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın ve üçüncüye gram altın hediye edileceği belirtildi. Bileğine güvenen her babayı turnuvaya davet eden Forum Alışveriş Merkezi ödüller için vatandaşları beklediklerini duyurdu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Atilla Taş Şevval Sam Seren Serengil
Spor Mert Günok Mustafa Er Roland Garros Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bileğine güvenen babalar Forum Diyarbakır'da yarışacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 16:40:20. #1.14#

title