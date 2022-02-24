Bileği bükülemeyen Kilisli kızlar, yeni şampiyonluklar peşinde

KİLİS (AA) - Kilis'te ön yargılara rağmen başladıkları bilek güreşinde birçok başarı elde eden sporcu kadınların hedefi Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında yeni madalyalar kazanmak.

Antrenör İsmail Kurt önderliğinde 2001'de bilek güreşiyle tanışan Kilisli gençler, sergiledikleri yüksek performans sonrası uluslararası müsabakalarda mücadele etme başarısı gösterdi.

Ön yargılara rağmen mücadele azminden ödün vermeyerek ulusal ve uluslararası müsabakalarda önemli başarılar elde eden kadın sporcular, kenti en iyi şekilde temsil etmeye başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren bileği bükülemeyen Kilisli genç sporcular, gerçekleştirilecek yeni hamlelerle daha önemli başarılara imza atmayı amaçlıyor.

Kilisli kadın ve erkek sporcular, bugüne kadar Türkiye şampiyonalarında 255, dünya ve Avrupa şampiyonalarında 64 madalya olmak üzere toplam 319 madalya kazandırdı.

"Bilek güreşi estetik bir spor dalı"

Antrenör İsmail Kurt, Kilis'te 280 lisanslı bilek güreşi sporcusunun bulunduğunu bunlardan 150 sporcunun kadın olduğunu belirtti.

Kurt, 2011 yılından beri milli takıma 36 sporcunun seçildiğini anlatarak, "Milli takıma seçilen sporculardan 25'i kadın sporcu, 11'i ise erkek sporcu. En son 2021 yılında dünya şampiyonasına 4 kızımız gitti. Bunlardan biri 70 kilogramda dünya şampiyonu oldu. Yine bir sporcumuz 60 kilogramda dünya ikincisi, bir sporcumuz 65 kilogramda dünya dördüncüsü ve bir sporcumuz ise 50 kilogramda dünya dördüncüsü olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etti." dedi.

Bilek güreşi dendiğinde akla güç ve kuvvetin geldiğini ancak teknik kapasitesinin yüksek, estetik bir spor dalı olduğunu belirten Kurt, elde edilen başarıların ardından kız sporcularının daha çok bu spora yöneldiğini dile getirdi.

Başarının ön yargıları kırmada en büyük etken olduğunu kaydeden Kurt, şöyle konuştu:

"Bilek güreşi estetik bir spor olduğu için kadınlara biraz daha fazla yakıştığına inanıyorum. Kilis'ten milli takıma seçilen 25 kadın sporcumuz ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Dünyanın sayılı sporcularından birine sahibiz. 4 kere dünya şampiyonu, 7 kere de Avrupa şampiyonu olan Gülistan Korkmaz diye bir çocuğumuz var. Bazı sebeplerden sporu bıraktı ama dünya ve Avrupa'da kendi sıkletinde en iyi sporcularından birisidir. İnsanlardaki ön yargıyı kırdığıma inanıyorum. Akşam üzeri antrenman yapıyoruz. Çoğunluğunu kadın sporcular oluşturuyor. Veliler tarafından benimsenerek gönderiliyor. Başarı bu ön yargıları kırmada en büyük etkendir."

Kurt, bundan sonraki hedeflerinin Eskişehir'de mart ayında Milli Takım Antrenörü Şener Arslan adına yapılacak olan Türkiye şampiyonasına en iyi şekilde hazırlanarak milli takıma gidecek vizeyi almak olduğunu kaydetti.

Milli sporcular yeni madalyalar peşinde

Milli sporcu Merve Yenidünya, sporcu ağabeyini örnek alarak 7 yıl önce başladığı bilek güreşinde 9 Türkiye, bir Avrupa ve 3 dünya şampiyonluğunun bulunduğunu söyledi.

Bilek güreşi sporuyla ilgilendiği için kendini mutlu hissettiğini ifade eden Yenidünya, "Biz Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonu olduğumuz zaman insanlar genellikle 'erkek sporudur nasıl yapıyorsunuz' tarzında sorular soruyorlar. Böyle başarılar elde ettiğimiz zaman bu gibi yargıları kırdığımızı düşünüyoruz. Ailem olumlu karşılıyordu ama çevremdekiler genellikle 'erkeklerin yapacağı spor, kadınlar yapamaz, ağır spor' gibi düşünceleri vardı. Bu sporu yaptığım için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Milli sporcu Duhanur Şeker de 3 yıl önce bilek güreşi sporuyla tanıştığını ve geçen yıl dünya ikincisi olduğunu belirtti.

Şeker, yakaladığı başarılardan sonra çevresindekilerin kendisine olan önyargıları kırdığını vurguladı.

Milli sporcu Nazmiye Korkmaz da ablasından esinlenerek spora başladığına değinerek, şunları kaydetti:

"3 kere Türkiye ve birer defa dünya ve Avrupa şampiyonu oldum. En son katıldığım dünya şampiyonasında da sol kolda dördüncü oldum. Bu sporu yaptığımda kendimi daha özgüvende, disiplinli hissediyorum. Diğer insanlara göre daha avantajlı olduğumu düşünüyorum. Bundan sonraki hedeflerim şampiyonluklarımı tekrardan tazelemek."

Milli sporcu Sudenaz Akar ise yaklaşık 3 yıl önce başladığı bilek güreşinde yeni dereceler elde etmek için yoğun çalıştıklarını vurguladı.

Türkiye şampiyonluğunun bulunduğunu, dünya şampiyonluğunda ise dördüncülüğü olduğunu aktaran Akar, hedefinin mart ayında yapılacak Türkiye şampiyonasından da birincilikle dönmek olduğunu söyledi.