Bilecikspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Bilecikspor 2017-2018 Bilecik 1. Amatör Lig futbol sezonunun başlamasına kısa bir süre kala hazırlıklarına başladı.



Bilecik Sentetik sahada yapılan çalışmaya takımda geçen sene yer alan oyuncuların yanı sıra yeni transferlerde bulundu. Bilecikspor Başkanı Harun Dilek ve yönetim kurulu üyelerinin tam kadro hazırdı bulundu. Bilecikspor antrenörü Hasan Kol'un açma germe ve düz koşu ile başlattığı antrenman çift kale maçla devam etti. Antrenman sonrası açıklama yapan Bilecikspor Başkanı Harun Dilek, bu sene Bilecikli çocukların ağırlıkta olduğu bir kadro oluşturduklarını belirterek, "Dışarıdan bu sene 2-3 tane oyuncu takviye yaptık. Bilecikli ağırlıklı bir kadro yaparak bu sezonun hazırlıklarına başladık. İlk hafta takım Bozüyük deplasmanda Yeşilyurt Spor'la karşılaşacağız. Lige iyi başlayıp iyi bitirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi. - BİLECİK