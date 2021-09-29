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Bilecikspor tecrübeli teknik adam Hasan Kol ile anlaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bilecikspor tecrübeli teknik adam Hasan Kol ile anlaştı

Bilecikspor, tecrübeli teknik direktör Hasan Kol'la 1 yıllık anlaşma sağladı.

BİLECİK (İHA) - Bilecikspor, tecrübeli teknik direktör Hasan Kol'la 1 yıllık anlaşma sağladı.

Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele eden Bilecikspor, geçtiğimiz sene Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Bayırköyspor'un başarılı ve tecrübeli teknik direktörü Hasan Kol'la 1 senelik sözleşme imzaladı. İmza sonrası bir açıklama yapan Kol, yabancı bir kulübe gelmediğini söyledi. Yıllardır uzaktan, yakından, içinde, dışında, tribünde, her zaman yanında veya bir fiil içinde olduğu kulübe geldiğini anlatan Kol, "Benim için çok güzel bir duygu. Bilecikspor'u geçtiğimiz yıllarda da çalışma imkanı olmuştu. Çok güzel günlerim geçti bu kulüpte. Bu yılda şampiyon olmak için başkanımız, yönetimimiz, taraftarlarımız ve bizler canla başla mücadele vereceğiz" dedi.

Öte yandan Kol, takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başladı. - BİLECİK

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Haber: Bilecikspor tecrübeli teknik adam Hasan Kol ile anlaştı - Haberler Spor
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