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Bilecikspor logosu baskılı gömlekler artık satışta

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Bilecikspor logosu baskılı gömlekler artık satışta

Bilecikspor ile bir gömlek firması arasında sponsorluk ve iş birliği anlaşması yapıldı.

BİLECİK (İHA) - Bilecikspor ile bir gömlek firması arasında sponsorluk ve iş birliği anlaşması yapıldı.

Bilecikspor, futbol takımı kamp giyim sponsoru olarak uluslararası birçok markaya üretim yapan firma ile anlaşma sağladı. Bilecik'te faaliyet gösteren firma tarafından, oyunculara kamp ve deplasman yolculuklarında giymeleri için Bilecikspor'a özel logolu gömlek tasarlandı. Hazırlanan gömlekler Bilecikspor store ve fabrika satış mağazalarında da satışa sunulacak.

Firmaya desteklerinde dolayı teşekkür eden Bilecikspor Başkanı Ali Muyşin, "Gömlek satışı, ürün çeşitliliğinin artırılması ve satış kanallarının geliştirilmesi noktasında ortak çalışma için görüş birliğine varıldı" dedi. - BİLECİK

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