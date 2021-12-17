Bilecikspor, Karaköyspor deplasmanında rahat kazandı

BİLECİK (İHA) - Bilecik 1. Amatör Lig 9'uncu haftasında B grubu lideri Bilecikspor, Karaköyspor deplasmanında farklı kazandı. Bilecikspor sezonun ilk yarısını 9'da 9 yaparak lider tamamladı.

Pazaryeri İlçe Stadı'nda oynanan Bilecik 1. Amatör Lig 9'uncu haftasında B grubu lideri Bilecikspor, Karaköyspor'u deplasmanda 6-0 yendi. Maça iyi başlayan Bilecikspor 16'ncı saniyede Ekrem Dal'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 10'uncu dakikasında gelişen Karaköyspor atağında ev sahibi takım bir penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen İbrahim Şenel'in şutunu Bilecikspor kalecisi Ergüç Pörklü kurtardı. Maçın 22'inci dakikasında Abdülkadir Özdoğan Bilecikspor'u 2-0 öne geçirdi. Maçın 36'ıncı dakikasında Ekrem Dal takımın 3'üncü kendisinin ikinci golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu. Müsabakanın ikinci yarısına da iyi başlayan Bilecikspor maçın 48'inci dakikasında Ahmet Tombak'ın golüyle durum 4-0'a geldi. Maçın 59'uncu dakikasında Abdülkadir Özdoğan kendisinin ikinci takımın beşinci golünü kaydetti. Maçın 90'ıncı dakikasında Kaan Kaya Bilecikspor'un 6'ıncı golünü kaydetti. Bu golden sonra maçta başka gol olmazken, Bilecikspor müsabakayı 6-0 kazandı. Ligde 9'da 9 yapan Bilecikspor puanını 24'e çıkarırken, en yakın rakibi Osmaneli Gençlerbirliğispor'a 8 puan fark attı. - BİLECİK