Bilecikspor'dan vefa örneği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecikspor'dan vefa örneği

Bilecikspor'dan vefa örneği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Bilecikspor'un eski futbolcusu adına kulüp yönetimi helva hayrı yaptı.

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Bilecikspor'un eski futbolcusu adına kulüp yönetimi helva hayrı yaptı.

1983-1987 yılları arasında Bilecikspor'un 3. Lig'de mücadele ettiği dönemde formasını giyen Aslan Kaya (61) memleketi Erzincan'da geçtiğimiz aylarda geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Forma giydiği dönemde Bilecik'te evlenen Kaya, memleketi Erzincan'da toprağa verildi. Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı ve yönetim kurulu üyeleri Aslan Kaya'nın ölümünün 52'inci gününde kent merkezinde helva dağıttı.

Öte yandan helva ikramına Aslan Kaya'nın kaynanası Nurten Yalçın, gelinin Büşra Kaya ve torunu da katıldı. - BİLECİK

Bilecikspor'dan vefa örneği
Bilecikspor'dan vefa örneği
Bilecikspor'dan vefa örneği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan İlham Aliyev Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Prens William Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Aytaç Kara Burak Elmas Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bilecikspor'dan vefa örneği - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 15:43:40. #1.16#

title