Bilecikspor bayan futbol takımı gol oldu yağdı
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Bilecikspor bayan futbol takımı gol oldu yağdı

Bilecikspor bayan futbol takımı gol oldu yağdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kadınlar 3. Lig'inde mücadele edecek olan Bilecikspor bayan futbol takımı, lig öncesi yaptığı hazırlık maçında adeta gol oldu yağdı.

Kadınlar 3. Lig'inde mücadele edecek olan Bilecikspor bayan futbol takımı, lig öncesi yaptığı hazırlık maçında adeta gol oldu yağdı.

Bilecikspor bayan futbol takımı, Kütahya'nın Erdemspor takımı ile Tavşanlı'da bir hazırlık maçı oynadı. Maça iyi başlayan Bilecikspor ekibi, 10'uncu dakikada Cansu Şahin ile durumu 1-0'a getirdi. Maçın 24'üncü dakikasında Kerime Kesetku durumu 2-0'a getiren golü attı. Maçın 41'inci dakikasında İrem Durmuş durumu 3-0'a getiren golü kaydetti. İlk yarı Bilecikspor bayan futbol takımı 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıya da atak bir futbolla başlayan Bilecikspor bayan futbol takımı 55'inci dakikasında Milli sporcusu Özlem Aktaş'ın golüyle durumu 4-0'a getirdi. Maçın 65'inci dakikasında kalesinde bir gol gören Bilecikspor bayan futbol takımı, maçın 70'inci dakikasında Medine Tezeren'in golüyle durumu 5-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın skoru olurken, Kadınlar 3. Lig'i öncesi Bilecikspor bayan futbol takımının oyunu umut verdi.

Öte yandan maç sonunda soyunma odasını pırıl pırıl bırakan kızlara, tesis amiri teşekkürlerini iletti. - BİLECİK

Bilecikspor bayan futbol takımı gol oldu yağdı
Bilecikspor bayan futbol takımı gol oldu yağdı
Bilecikspor bayan futbol takımı gol oldu yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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