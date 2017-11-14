Bilecikspor Başkanı Harun Dilek, "Gördüklerim Karşısında Şok Oldum"

Bilecikspor Başkanı Harun Dilek, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'nın beldeye kazandırdığı spor tesislerini gezmesinin ardından "Gördüklerim karşısında şok oldum" dedi.



Bilecikspor Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası Başkan Yaman, beldeye kazandırılan spor tesislerini konuklarına gezdirdi. Yapılan gezi sonrası bir açıklama yapan Bilecikspor Başkanı Harun Dilek, bu tür tesislerin Bilecik merkeze de kazandırılması gerektiği söyleyerek, "Gördüklerim karşısında şok oldum. Spor adına sosyallik adına yapılan çalışmaları görünce çok mutlu olduk. Yeni yapılan gece maçı oynanacak düzeyde olan stadyumu görünce büyülendim. Bilecik'te yaşayan gençlerin ve amatör spor kliplerinin de bunları hakkettiğini düşünüyorum ve yetkililerden bu konuda daha duyarlı olmalarını tekrardan rica ediyorum. Bileciksporumuzun Bayırköy stadının müsait olduğu zamanlarda gece antrenmanlarını yapması konusunda belediye başkanımızdan söz aldık. Kendisine memleketimizin gençlerine, Bayırköyümüze yaptığı bu güzel ve yararlı çalışmalarından ötürü ve kulübümüze göstermiş olduğu ilgi alakadan dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK