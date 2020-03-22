Bilecikliler 3 gün boyunca sağlık çalışanları için balkonlara çıktı
Bilecik'te vatandaşlar 3 gün boyunca saat 21.00'de balkonlara çıkarak, sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.
Bilecik'te vatandaşlar 3 gün boyunca saat 21.00'de balkonlara çıkarak, sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "özverili sağlık çalışanlarını 3 gün üst üste alkışlayalım" çağrısı üzerine Bilecikliler 3 gün saat tam 21.00'de balkonlara çıkarak alkış yapıp balkon ışıklarını yakıp söndürdü. Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşan etkinlik kapsamında saat 21.00 itibarıyla vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı. - BİLECİK
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Kaynak: İHA